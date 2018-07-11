Adnan Oktar'a yönelik operasyonda gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne getiriliyor

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor.
(FOTOĞRAF)
Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor. (FOTOĞRAF)
11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:32
Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor.
(FOTOĞRAF)
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