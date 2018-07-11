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Adnan Oktar'a yönelik operasyonda aranan kadın Antalya'da bulunamadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan S.Ş. isimli kadın, Antalya'daki evine yapılan baskında bulunamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce...

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda aranan kadın Antalya'da bulunamadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan S.Ş. isimli kadın, Antalya'daki evine yapılan baskında bulunamadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar ile beraber 235 kişi hakkında, 4 ilde toplam 120 adreste operasyon başlatıldı. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen S.Ş. adlı kadının Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evinde olmadığı belirlenen S.Ş.'nin, buradaki ikametini her zaman kullanmadığı ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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