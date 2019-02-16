Adliyede ölüme neden olan gaz kaçağındaki ihmaller zinciri ortaya çıktı

İZMİR Adliyesi'ndeki yangın tüplerinin periyodik bakımının yapıldığı sırada 1 kişinin hayatını kaybetmesine 28 kişinin de zehirlenmesine neden olan karbondioksit gazı sızıntısıyla ilgili savcılığın yaptığı araştırma, ihmaller zincirini ortaya çıkardı. 'Riskli ve çok riskli' kategorisinde olan işi üstlenen firmanın görevlendirdiği 3 çalışanın, konuyla ilgili eğitimleri ve sertifikaları olmadığı ortaya çıktı. Çalışanların yaptıkları hatadan dolayı sistemin ortamda yangın çıktığını algıladığı bu nedenle devreye girip, karbondioksit gazı salımı yaptığı belirlendi.Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'nin zemin katında, 11 Ekim 2018 günü, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılmaya başlandı. Bu sırada yangın tüplerinden sızan karbondioksit gazı, bakım işlemini gerçekleştiren işçiler Ferhat Efşin (20), Salih Ataoğlu(48) ve kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) ile adliye çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 29 kişinin zehirlenmesine neden oldu. Adliye tahliye edilirken, gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Salih Ataoğlu, hayatını kaybetti. 28 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bakımı yapan firmanın sahibi Ahmet Bilgin tutuklandı. Bilgin hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Bilgin davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.SAVCILIK ARAŞTIRMASINDA İHMALLER ORTAYA ÇIKTISavcılık tarafından yürütülen soruşturmada olayın yaşanmasına neden olan ihmaller zinciri tek tek tespit edildi. Dava dosyasına giren tespitlere göre yüklenici firma, olaydan bir gün önce işin sözleşmesini yaptı ve alanı güvenli hale getirmek için teslim aldı. Ancak 'riskli ve çok riskli' güvenlik işi kapsamında olan yangın tüpleri bakım işinde bu konuda eğitimleri ve sertifikaları olmayan, ölen Salih Ataoğlu ile Ferhat Efşin ve Osman Cemil Ataoğlu görevlendirildi. Soruşturmada işçilerin çalışma alanı olan 1 No'lu odanın içerisindeki karbondioksit dolu basınçlı tüpler ile söndürme sistemlerini devreye alan panellerden birisinin direncinin, eksik olduğu belirlendi. Ayrıca yine 9 No'lu odadaki 25 söndürme tüpünü otomatik devreye alan panellerdeki güvenlik dirençlerini, işçilerden Osman Cemil Ataoğlu'nun talimatı ve yönlendirmesiyle, Salih Ataoğlu ile Ferhat Afşin'in yaptığı ortaya çıktı. Bakım konusunda eğitimi olmayan işçilerin bu işlemleri yaptığı sırada 25 söndürme tüpünden 23'nün otomatik olarak devreye girdiği, gaz salımı yaşandığı, sonrasında da olayın meydana geldiği ifade edildi.

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