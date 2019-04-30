Adliye önündeki cinayet davası üst mahkemeye taşınacak 

Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'de, haklarında savcılığa şikayet dilekçesi veren aileye, adliye önünde silahlı saldırı düzenleyerek, Şemsettin Karabaş'ı (61) öldüren, çocuklarını yaralayan 16 sanıktan 1'i 50, 5'i 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 10 sanık ise beraat etti. Verilen cezaları az bulan ve beraat kararlarına tepki gösteren Şemsettin Karabaş'ın oğlu Sabahattin Karabaş, kararı, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacağını söyledi.

Tarsus'ta oturan Karabaş ailesi ile akrabaları olan bir ailenin fertleri arasında husumet meydana geldi. İddiaya göre Karabaş ailesi üyeleri, sosyal medya hespları üzerinden husumetli oldukları aile tarafından tehdit edildi. Bunun üzerine Şemsettin Karabaş, çocukları Sabahattin, Emine Karabaş ve Celalettin Can isimli yakınları ile savcılığa suç duyurusu dilekçesi vermek için 1 Ocak 2018 günü Tarsus Adliyesi'ne gitti. Şikayet dilekçelerini verdikten sonra da adliye önünde, otomobillerinin içinde karşı tarafın silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganlardan Murat D.'nin silahından çıkan kurşunlar, Şemsettin Karabaş ile çocuklarına isabet etti. Baba Karabaş 2 kurşunla vurularak olay yerinde yaşamını yitirirken, çocukları ve Celalettin Can yaralandı. Saldırganlar, bununla da yetinmeyip, yaralı aile üyelerini linç etmek istedi. Polis olayın ardında 16 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Murat, Yunus, Cumali, Emrullah, Yusuf ve Mehmet D. tutuklandı, 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Toplam 16 sanık hakkında Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. yargılama sırasında Karabaş Ailesi'nin avukatı, sanıkların 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

15 Şubat 2019 günü görülen karar duruşmasında, olayda tabancayı ateşleyen Murat D. 'kasten adam öldürme' suçundan toplam 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yunus, Yusuf, Cumali, Emrullah ve Mehmet D.'ye 20'şer yıl hapis cezası verilen davada 10 sanık ise beraat ettirildi.

'İNFAZ ETMEK İSTEDİLER'

Saldırıda kolundan yaralanan Sabahattin Karabaş, Murat D. ile beraberindekilerin olayı planlayarak, gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Beraat eden şüphelilerin de olayın içinde yer aldıklarını ve cezalandırılmaları gerektiğini savunan Karabaş, karara Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini kaydetti. Karabaş, "Aracımıza bindik, çıkarken adliye avlusunda silahlı saldırıya uğradık. Bizi infaz etmek istediler. Mermiden sonra baktılar ki ölmedik, bizi darp ettiler. Bu sırada polisler olayın yatışması için havaya ateş açtı ama bizi dövmeye devam ettiler. Kapıda durmamla beraber Murat Demir aralarında silahla saldırdı. Ben de kapıyı açıp polislere doğru kaçarken saldırdılar. Babam da koltukta yaşamını yitirdi" dedi.



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