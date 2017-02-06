Adliye önünde tüfekle intihara kalkıştı

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te boynuna Türk bayrağı asıp maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek adliye önünde av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunan 55 yaşındaki Abdulkadir T., polis tarafından ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Boynuna Türk bayrağı asarak maddi sıkıntıları olduğunu öne süren Abdulkadir T., kendisine ait av tüfeğini caddede boynuna dayayarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak havaya ateş açan Abdulkadir T.'yi ikna etmeye çalıştı. Kendisine yardım edilmesini isteyen Abdulkadir T., polislerin yardımcı olacağını söylemesi üzerine yarım saat süren intihar girişimine son verdi. Tüfeğe el konulurken, Abdulkadir T. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.



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