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Adliye önünde silahlı kavga: 1 yaralı

İZMİR'in Urla İlçesi'nde adliyede görülen duruşmanın ardından çıkan silahlı kavgada davacı Gökhan Önder (35) ve sanıklarından Muharrem T. (39) tarafından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Önder hastaneye kaldırılırken, şüpheli...

Adliye önünde silahlı kavga: 1 yaralı
İZMİR'in Urla İlçesi'nde adliyede görülen duruşmanın ardından çıkan silahlı kavgada davacı Gökhan Önder (35) ve sanıklarından Muharrem T. (39) tarafından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Önder hastaneye kaldırılırken, şüpheli Muharrem T. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Urla Adliyesi önünde meydana geldi. Devam eden dolandırıcılık davasının bugünkü duruşmasının ardından tutuksuz sanıklarından Muharrem T. ile davacı Gökhan Önder ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem T. tabancayla Önder'i göğsünden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Önder'i ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Önder'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Muharrem T., polis tarafından Akpınar Deresi yakınlarında olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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