Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

Adliye önünde otomobilini ateşe verdi (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliye önünde otomobilini ateşe veren sürücüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Başsavcı Mustafa Ercan imzalı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek,...

Adliye önünde otomobilini ateşe verdi (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliye önünde otomobilini ateşe veren sürücüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Başsavcı Mustafa Ercan imzalı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi: 
"Bugün, saat 13.00 sıralarında şüpheli bir şahıs, eski Hal Camii önünde 33 ELV 07 plaka sayılı aracın içerisine benzin ve tiner dökmek suretiyle, aracı ateşe vermiştir. Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde, ‘Haksız yere 10 yıl cezaevinde yattığını, yakın zamanda 3 ay süreli başka bir cezanın geldiğini, bu cezanın daha önce haksız yere yattığı süreden mahsup edilmesi için başvurduğunu, ancak olumsuz cevap alması üzerine kardeşi adına ruhsat kaydı bulunan aracını adliye önüne gelerek, protesto amaçlı benzin dökmek suretiyle yaktığını' beyan etmiştir. Olayın ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır ve soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314