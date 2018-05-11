Adliye önünde otomobilini ateşe verdi (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliye önünde otomobilini ateşe veren sürücüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Başsavcı Mustafa Ercan imzalı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugün, saat 13.00 sıralarında şüpheli bir şahıs, eski Hal Camii önünde 33 ELV 07 plaka sayılı aracın içerisine benzin ve tiner dökmek suretiyle, aracı ateşe vermiştir. Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde, ‘Haksız yere 10 yıl cezaevinde yattığını, yakın zamanda 3 ay süreli başka bir cezanın geldiğini, bu cezanın daha önce haksız yere yattığı süreden mahsup edilmesi için başvurduğunu, ancak olumsuz cevap alması üzerine kardeşi adına ruhsat kaydı bulunan aracını adliye önüne gelerek, protesto amaçlı benzin dökmek suretiyle yaktığını' beyan etmiştir. Olayın ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır ve soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."