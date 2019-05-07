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Adliye önünde akraba iki kadın arasında kavga

KARABÜK’te, cinsel taciz davasında tanık olan Ayşe K., iddiaya göre duruşmanın ardından akrabası Aysun K.’nın saldırısına uğradı. Kadınların birbirine girdiği kavgayı polis ayırırken, o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Karabük...

Adliye önünde akraba iki kadın arasında kavga
KARABÜK’te, cinsel taciz davasında tanık olan Ayşe K., iddiaya göre duruşmanın ardından akrabası Aysun K.’nın saldırısına uğradı. Kadınların birbirine girdiği kavgayı polis ayırırken, o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel taciz davasında tanık olan Ayşe K., iddiaya göre adliye çıkışında akrabası olan ve aynı zamanda sanık yakını Aysun K.’nın saldırısına uğradı. Adliyede görevli polisler araya girerken, olay yerine takviye ekipler de sevk edildi. Polis, birbirine giren kadınların kavgasını ayırmaya çalışırken, yakınlarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Müdahale sonrası kavga sonlanırken, polis memurlarından biri bacağından hafif yaralandı. Hafif yaralanan polis memuru ayakta tedavi edildi. Taraflar adliye çevresinden uzaklaştırılırken Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek darp raporu alan Ayşe K., akrabası Aysun K.’dan şikayetçi oldu. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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