Adli Tıp: 5 kişinin öldüğü otomobilin sürücü 'asli kusurlu'

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde 2017 yılında zırhlı polis aracı ile çarpışan otomobildeki 5 öldüğü kaza ile ilgili rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu (ATK), olayda yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Fikri Demirbaş'ı, 'asli kusurlu' buldu.

Diyarbakır-Bingöl karayolunun Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde 20 Haziran 2017'de meydana gelen kazada, Fikri Demirtaş yönetimindeki 21 DH 918 plakalı otomobil, karşı yönde gelen ve polis memuru N.İ.'in kullandığı zırhlı polis aracı ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Fikri Demirbaş (53 ile aracında bulunan annesi Zeynep Demirbaş (76), Mahmut Öner (74), Mevlüt Dağtaş (64) ve Abdulhamit Dağtaş (63) yaşamını yitirdi, zırhlı araçta bulunan 5 özel harekât polisi de hafif yaralandı. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kazadan sonra gözaltına alınan zırhlı araç sürücüsü N.İ. daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin avukatları, olayda etkili ve yeterli soruşturma yürütülmediği, bazı delillerin ciddi şekilde çarpıtıldığı, olayın gerçeğe aykırı bir şekilde ele alınıp tutanaklara geçirildiğini belirterek karara itiraz etti. Avukatlar, kaza yerinde topladıkları parçalarla ve çektikleri görüntülerin delil olarak kabul edilmesi için Lice Asliye Hukuk Mahkemesi’ne delil tespit davası açtı. Mahkeme, avukatların talebini yerinde bularak toplanan parça ve çekilen görüntülerin delil olarak gösterilmesine karar verdi. Mağdur avukatlarının talebi üzerine, zırhlı aracın kamera kayıtlarının yer aldığı hard disk, olay anına ait görüntülerin bulunması, görüntüler silinmiş ise geri getirilerek çözümünün yapılması için uzman bilirkişiye gönderildi. Hard diski inceleyen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, aracın kayıt cihazının 'bozuk' olduğu, bu nedenle kayıt yapmadığı için olay anına ilişkin görüntülerin bulunmadığını belirtildi.

Jandarmanın trafik kazasına ilişkin hazırladığı 'kaza tespit tutanağı'nın gerçeğe aykırı bir şekilde ve polislerin beyanları doğrultusunda hazırlandığını belirten mağdur avukatlarının itirazı üzerine Lice Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın oluş şekli ve kusur oranının tespiti için olaya ilişkin jandarmanın hazırladığı, 'Trafik Kazası Tespit Tutanağı'nı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderdi. Adli Tıp Kurumu'ndan 3 kişilik uzman heyetin hazırladığı raporda şöyle denildi:

"20.06.2017 günü saat 15.15 sıralarında sürücü Fikri Demirbaş'ın, içerisinde Abdülhamit ve Mevlüt Dağdaş ile Mahmut Öner ve Zeynep Demirbaş isimli şahısların bulunduğu yönetimindeki 21 DH 918 plaka sayılı otomobil ile Bingöl yönünden Diyarbakır yönüne seyri sırasında olay yerine geldiğinde, karşı yönden gelen trafiğe ait şeride girmesi sonucu, Diyarbakır yönünden Bingöl yönüne seyretmekte olan sürücü N.İ yönetimindeki, içerisinde yolcu olarak C.T.E., U.K., S.K., ve E.Ç.'nin bulunduğu. 72 A 0428 plaka sayılı zırhlı Kobra aracıyla çarpışması sonucu, ölümlü ve yaralanmak kaza meydana gelmiştir. Trafik Kazası Tespit Tulanağı'na göre kazanın; açık havada, yerleşim yeri dışında, platform genişliği 6.9 m. olan, iki yönlü, eğimli, düz, kuru yüzeyli, asfalt kaplama Devlet karayolunda, gündüz meydana geldiği anlaşılmıştır.

Yine aynı tutanağın 'Kazanın Özeti' bölümünde; 'kaza mahallinde yapılan inceleme ve araştırmada, 72 A 0428 plakalı zırhlı Kobra aracının kullandığı şerit bölümünde, her iki araca da ait lastik izleri tespit edilmiştir' ifadelerine yer verilmiş olup, 72 A 0428 plaka sayılı zırhlı Kobra aracına ait, kendi şeridinden başlayıp sola doğru yönelen 55 m. 'fren mesafesi' tespit edildiği görülmüştür. Ayrıca, sürücü Fikri Demirbaş'ın birinci derecede kusurlu olduğu, sürücü N.İ.'in ise ikinci derecede kusurlu olduğu belirtilmiştir. Sürücü Fikri Demirtaş'ın Bingöl yönünden Diyarbakır yönüne seyri sırasında olay yerine geldiğinde; yola gereken dikkatini vermemesi ve aracını kendi seyir şeridinde güvenli bir şekilde sevk ve idare edebilme becerisi gösteremeyerek karşı yönden gelen trafiğe ait şeride girmesi sonucu. Diyarbakır yönünden Bingöl yönüne seyretmekte olan sürücü N.İ. yönetimindeki zırhlı Kobra aracıyla çarpışmalarına sebebiyet verdiği olaydaki; dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı davranışıyla asli kusurludur."

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'nin olaya ilişkin hazırladığı bu rapora karşı Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran avukatlar, raporun sadece olay yeri kaza tespit tutanağına dayandırıldığına dikkat çekilerek, soruşturma dosyasında mevcut deliller ve olay yeri inceleme ekibi tarafından çekilen fotoğrafların dikkate alınmadığını söyledi.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



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