Adli kontrollü bırakılan Defterdar Vekili, ByLock'tan gözaltında

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Antalya Defterdar Vekili Burak Ata, 'ByLock' kullandığının tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

Antalya Defterdar Vekili Burak Ata, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alındı. Açığa alınan Ata, sorgusunun ardından 12 Aralık'ta çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı sürdüren Burak Ata'nın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilmesi üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Burak Ata'yı ilçede kaldığı evde gözaltına alarak Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

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