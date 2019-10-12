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Adıyaman’da trafik kazası: 5 yaralı

Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman), ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Adıyaman Karayolu'nun...

GÜVENLİK 12.10.2019, 12:35
Adıyaman’da trafik kazası: 5 yaralı

Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman), ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Adıyaman Karayolu'nun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Bekir Karakurt'un (32) kullandığı 33 SU 677 plakalı otomobil, Habipler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hatice (27), Sümeyye (6), Zeynep (3) ve  Aksa Miray Karakurt (1) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafındah Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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