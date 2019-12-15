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Adıyaman’da petrol tankındaki yangın korkuya neden oldu
ADIYAMAN’da Türkiye Petrolleri'ne ait olan petrol tankında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Petrolleri'ne ait ham petrol tankında bilinmeyen nedenle yangın çıktı....
GÜVENLİK 15.12.2019, 22:00
ADIYAMAN’da Türkiye Petrolleri'ne ait olan petrol tankında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Petrolleri'ne ait ham petrol tankında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla yangını diğer tanklara sıçramadan kontrol altına aldı. 3 aracın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Petrolleri'ne ait ham petrol tankında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla yangını diğer tanklara sıçramadan kontrol altına aldı. 3 aracın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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