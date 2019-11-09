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Adıyaman’da kaçak sigara makaronuna 3 gözaltı
ADIYAMAN'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 850 kutu kaçak sigara makaronu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde...
GÜVENLİK 09.11.2019, 10:20
ADIYAMAN'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 850 kutu kaçak sigara makaronu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında denetimler yaptı. Ekipler, A.A.'nın idaresindeki 23 BG 352 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Aramada aracın bagajında 17 koli içinde 850 kutu kaçak sigara makaronu ele geçirilirdi. Makaronlara el koyan ekipler, sürücü A.A ile araçta bulunan Suriye uyruklu A.O. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında denetimler yaptı. Ekipler, A.A.'nın idaresindeki 23 BG 352 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Aramada aracın bagajında 17 koli içinde 850 kutu kaçak sigara makaronu ele geçirilirdi. Makaronlara el koyan ekipler, sürücü A.A ile araçta bulunan Suriye uyruklu A.O. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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