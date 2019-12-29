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Adıyaman’da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
ADIYAMAN’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 65 şişe kaçak içki ile 65 litre alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine...
GÜVENLİK 29.12.2019, 11:53
ADIYAMAN’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 65 şişe kaçak içki ile 65 litre alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Gölbaşı ve Besni ilçelerinde iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 65 litre alkol, 65 şişe kaçak içki, 3 şişe şarap, 22 cinsel uyarıcı hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, adreslerde bulunan M.Y., Y.S., ve B.S. gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Gölbaşı ve Besni ilçelerinde iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 65 litre alkol, 65 şişe kaçak içki, 3 şişe şarap, 22 cinsel uyarıcı hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, adreslerde bulunan M.Y., Y.S., ve B.S. gözaltına alındı.
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