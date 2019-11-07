Adıyaman’da hayvan ve fıstık hırsızlığına 3 gözaltı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde 1 büyükbaş hayvan, 2,5 ton Antep fıstığı ve otomobillerden plaka çalan 3 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyon ile gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilerin 1 büyükbaş hayvanı ile topladığı Antep fıstıklarını çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kaçtığı kamyoneti Besni-Gaziantep yolunun 15’nci kilometresinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 büyükbaş hayvan, 2,5 ton Antep fıstığı ve otomobillerden sökülen 2 plaka ele geçirildi. Çalıntı mallara el koyan jandarma araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.