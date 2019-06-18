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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı...

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
ADIYAMAN merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ/PDY'nin askeri öğrenci sorumlusu ve mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında KHK ile görevlerinden ihraç edilen eski kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.

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