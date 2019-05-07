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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, gözaltına alındı. ​Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mütevelli...

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
ADIYAMAN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, gözaltına alındı.
​Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mütevelli ve sohbet imamı ve talebe mesullerinden sorumlu olduğu belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Elazığ’da şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11  kişi gözaltına alındı. 4 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Adıyaman’da gözaltına alınan Z.Ö., C.O. ,F.C., A.K., H.Y.,M.T., M.K., H.O. ile diğer illerde gözaltına alanın 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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