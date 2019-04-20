Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mütevelli, sohbet imamı ve talebe mesullerinden sorumlu olduğu belirlenen 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen salı günü Adıyaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mütevelli, sohbet imamı ve talebe mesullerinden sorumlu olduğu belirlenen 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen salı günü Adıyaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.