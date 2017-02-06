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Adıyaman merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 8 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY...

Adıyaman merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı
ADIYAMAN merkezli 8 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce kamudan ihraç edilen ve çalışanlara yönelik Adıyaman merkezli Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, sabah erken saatlerde 8 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen aralarında yardımcı doçent, doçent ve profesörlerin de bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Adıyaman'da gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken, diğer kentlerdeki şüphelilerin de Adıyaman'a getirilerek sorgulanacağı belirtildi.

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