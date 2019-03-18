Adıyaman merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

ADIYAMAN, Malatya ve Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep illerinde 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Jandarma Özel Harekat timlerininde katıldığı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.