Adıyaman kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Adıyaman kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.