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Adıyaman emniyetinde önlemler arttırıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü binasında güvenlik önlemleri arttırıldı. Kayseri, İstanbul, İzmir ve son olarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıların ardından Atatürk Bulvarı ile Sakarya...

Adıyaman emniyetinde önlemler arttırıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü binasında güvenlik önlemleri arttırıldı.
Kayseri, İstanbul, İzmir ve son olarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıların ardından Atatürk Bulvarı ile Sakarya Caddesi'nin kesiştiği bölümde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasında güvenlik önlemleri genişletildi. Özel harekat polislerinin girişinde nöbet tuttuğu bina çevresine sivil araçların park etmesi yasaklandı. Binayı çevreleyecek şekilde beton bariyerler yerleştirildi.

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