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Adıyaman'da sağanak etkili oldu

ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.  Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve sokaktakiler zor anlar yaşadı. Sokakta yürüyenlerden...

GÜVENLİK 30.08.2019, 18:26
ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 

Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve sokaktakiler zor anlar yaşadı. Sokakta yürüyenlerden bazıları iş yerlerine sığındı.

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