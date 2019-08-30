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Adıyaman'da sağanak etkili oldu
ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve sokaktakiler zor anlar yaşadı. Sokakta yürüyenlerden...
GÜVENLİK 30.08.2019, 18:26
ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve sokaktakiler zor anlar yaşadı. Sokakta yürüyenlerden bazıları iş yerlerine sığındı.
Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve sokaktakiler zor anlar yaşadı. Sokakta yürüyenlerden bazıları iş yerlerine sığındı.
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Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
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|P
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|2
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|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
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|2
|6
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|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
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|2
|3
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|2
|2
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|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
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|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
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|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0