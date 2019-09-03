Adıyaman'da, yasa dışı mermi satan şüpheliye gözaltı

ADIYAMAN'da, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; mavzer, pala, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Mermileri satma hazırlığındaki E.Ş. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'ndeki E.Ş.'ye ait evde çok sayıda tabanca ve tüfek mermisi olduğu ve bunları satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada; mavzer, 2 pala, 2 bıçak ve çok sayıda tabanca ve tüfek mermisi ele geçirdi. Silah ve mermilere el koyan ekipler, E.Ş.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.



