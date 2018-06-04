Adıyaman'da yağmur sonrası yollar göle döndü

ADIYAMAN'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki evler ile işyerlerini de su basan kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı.Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Baskının yaşandığı işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Caddelerde su birikintilerini vatandaşlar temizlemeye çalışırken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat etkili yağmurda, metrekareye 33 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

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