Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Y.K., M.U., S.C. ve M.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.