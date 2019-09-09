banner314

banner325

Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilogram esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine...

GÜVENLİK 09.09.2019, 09:13
Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilogram esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine güzergahta kontrol noktası oluşturdu. Suriye uyruklu H.E.M.'nin kullandığı 44 MA 0669 plakalı otomobili durdurarak arama yapan ekipler, aracın bagajında 1 kilogram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL buldu.
Uyuşturucu ile paraya el konulurken gözaltına alınan H.E.M., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


 

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0