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Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
ADIYAMAN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 1 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde...
GÜVENLİK 09.11.2019, 14:46
ADIYAMAN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 1 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda bir miktar metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet mermi ele geçirdi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda bir miktar metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet mermi ele geçirdi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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