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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
GÜVENLİK 23.01.2020, 19:58
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ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince boş arazide toprağa gömülü uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin arazide dedektör köpeğiyle yaptığı aramada toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, uyuşturucuyu gömdüğü belirlenen G.B.'yi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince boş arazide toprağa gömülü uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin arazide dedektör köpeğiyle yaptığı aramada toprağa gömülü 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, uyuşturucuyu gömdüğü belirlenen G.B.'yi gözaltına aldı.
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