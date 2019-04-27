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Adıyaman'da turist taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen turistleri taşıyan minibüs devrildi, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Nemrut Dağı'nın 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Nemrut...

Adıyaman'da turist taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen turistleri taşıyan minibüs devrildi, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Nemrut Dağı'nın 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izlemek için Elazığ'dan gelen yerli turistleri taşıyan Kahraman Bitik yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Arsemia Antik Kenti yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada minibüsteki 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan yaralılar olay yerine gelen ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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