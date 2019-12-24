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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Besni-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Yusuf...
GÜVENLİK 24.12.2019, 12:25
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerde Besni-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Gaziantep yönünde ilerleyen Yusuf Ataş idaresindeki 59 HL 088 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ataş ile araçta bulunan Mustafa, Muhammed, Medine ve Hatice Ataş yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıan yaralılardan Hatice Ataş, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ataş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, gece geç saatlerde Besni-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Gaziantep yönünde ilerleyen Yusuf Ataş idaresindeki 59 HL 088 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ataş ile araçta bulunan Mustafa, Muhammed, Medine ve Hatice Ataş yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıan yaralılardan Hatice Ataş, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ataş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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