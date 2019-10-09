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Adıyaman'da toprağa gömülü 1,5 kilo bonzai ele geçti
ADIYAMAN'da, ihbar üzerine arazide arama yapan polis ekipleri, toprağa gömülü 1,5 kilo bonzai ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde araziye gömülü uyuşturucu olduğu...
GÜVENLİK 09.10.2019, 17:24
ADIYAMAN'da, ihbar üzerine arazide arama yapan polis ekipleri, toprağa gömülü 1,5 kilo bonzai ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde araziye gömülü uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin belirlenen arazide yaptığı kazıda, toprağa gömülü 1,5 kilo bonzai ele geçirdi.
Polis, uyuşturucuyu gömen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde araziye gömülü uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin belirlenen arazide yaptığı kazıda, toprağa gömülü 1,5 kilo bonzai ele geçirdi.
Polis, uyuşturucuyu gömen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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