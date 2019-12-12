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Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adıyaman'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A. Y. ve T. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. ise...
GÜVENLİK 12.12.2019, 22:45
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adıyaman'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A. Y. ve T. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()
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