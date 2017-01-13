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Adıyaman'da sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutalığı ekipleri tarafından sosyal paylaşım siteleri...

Adıyaman'da sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutalığı ekipleri tarafından sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK lehine yazı, fotoğraf ve video paylaşımı yapanlara yönelik merkez ile Çelikhan ve Kahta ilçelerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, terörist fotoğraflarının yer aldığı takvim, 1 ruhsatsız av tüfeği, 13 CD/DVD, hafıza kartı, 5 cep telefonu, sim kartları ile 3 diz üstü bilgisayar ele geçirildi. 
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. 

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