Adıyaman'da PKK operasyonuna 5 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar günü terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığını saptadığı 6 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.