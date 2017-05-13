Adıyaman'da park halindeki otomobilde yangın

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da park halindeyken motor bölümü alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınşehir Mahallesi'nde Enver Akdağ'a ait park halindeki 02 BG 350 plakalı otomobilin motor kısmı, gece saatlerinde alev aldı. Otomobilin yandığını fark eden çevre sakinleri, yangın tüpüyle müdahale etti. Ancak müdahale yetersiz kalınca, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, gaz kaçırdığı saptanan aracın LPG sistemi devre dışı bıraktı, küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

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