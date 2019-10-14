Son Dakika
Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün öğleden sonra Gölbaşı - Kahramanmaraş karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yetim yönetimindeki...
GÜVENLİK 14.10.2019, 16:07
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğleden sonra Gölbaşı - Kahramanmaraş karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yetim yönetimindeki 60 HH 389 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Mehmet Yetim ile yanında bulunan Mahmut Yağmurtasan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, bugün öğleden sonra Gölbaşı - Kahramanmaraş karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yetim yönetimindeki 60 HH 389 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Mehmet Yetim ile yanında bulunan Mahmut Yağmurtasan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2