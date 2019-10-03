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Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Ç.'nin kullandığı 02 BL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı ardından...
GÜVENLİK 03.10.2019, 11:49
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Ç.'nin kullandığı 02 BL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı ardından da devrildi.
Kazada sürücü ile beraberinde bulunan Yusuf Ö., İbrahim Ö., Hacer Ö., Sinan Ö. ve Songül Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, gece yarısı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Ç.'nin kullandığı 02 BL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı ardından da devrildi.
Kazada sürücü ile beraberinde bulunan Yusuf Ö., İbrahim Ö., Hacer Ö., Sinan Ö. ve Songül Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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