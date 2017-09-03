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Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. 27 yaşındaki Erdinç Yavaş yönetimindeki 34 RE 7281 plakalı otomobilin kontrolünü...

Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı
ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. 27 yaşındaki Erdinç Yavaş yönetimindeki 34 RE 7281 plakalı otomobilin kontrolünü yitirince araç şarampole devrildi. Kazada sürücü Erdinç Yavaş ile otomobilde bulunan Gökhan Sağlık (26), Remzi Sağlık (26), Ömer Sağlık (24) ve Hacı Yavaş (56) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

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