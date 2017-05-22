Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Furkan Alan yönetimindeki 02 FS 495 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Alan ile yanında bulunan Özkan Vaktiyok, Enes Çeri ve Batuhan Dikel yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Yusuf Furkan Alan, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

