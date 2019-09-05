Adıyaman'da market yangını

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, market, kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Menderes Mahallesi'ndeki markette, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Marketten alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Market, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



