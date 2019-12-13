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Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2)
ANNE ÖLDÜ Lokomotifin çarpmasıyla yaralanan ve Gölbaşı'nda yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edilen Hilal Bulu, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı....
GÜVENLİK 13.12.2019, 17:11
ANNE ÖLDÜ
Lokomotifin çarpmasıyla yaralanan ve Gölbaşı'nda yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edilen Hilal Bulu, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren annenin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kızı Defne'nin tedavisi ise devam ediyor.
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