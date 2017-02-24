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Adıyaman'da, kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Mahir ALAN/ TUT(Adıyaman) ()– ADIYAMAN'da, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölen 4 kişi toprağa verildi. Tut Özel İdare Müdürü Haydar Büyükboğa'nın kullandığı 02 TA 712 plakalı otomobil, dün öğleden sonra Aşağıçöplü...

Adıyaman'da, kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Mahir ALAN/ TUT(Adıyaman) ()– ADIYAMAN'da, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölen 4 kişi toprağa verildi.
Tut Özel İdare Müdürü Haydar Büyükboğa'nın kullandığı 02 TA 712 plakalı otomobil, dün öğleden sonra Aşağıçöplü Köyü yakınlarında Şükrü Öztaş yönetimindeki 02 HR 499 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Haydar Büyükboğa ile yanında bulunan 8 aylık hamile eşi Türkan, kızı Fatoş ve ağabeyi Halil Büyükboğa öldü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Büyükboğa ailesi fertleri için bugün Tut ilçe merkezindeki Ulu Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.
Yakınlarının gözyaşına boğulduğu cenaze törenine, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Emniyet Müdürü Metin Alper ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükboğa ailesinin 4 ferdi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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