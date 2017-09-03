Adıyaman'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı.

Kaza, öğlenden sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Karadağ (45) yönetimindeki 02 AT 312 plakalı otomobil ile Hasan Aktunç'un (32) kullandığı 02 LA 718 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Aktunç ve motosiklette bulunan Fatma Aktunç (30), Muhammed Aktunç (6), Ömer Aktunç (3) yaralandı. Kaza sonrası otomobil ve motosiklet sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları sakinleştirdi. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.



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