Adıyaman'da kanalizasyon kazısında göçük: 1 yaralı

Mahir ALAN / ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altına kalan işçi 45 yaşındaki Hüseyin Fillik ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda kanalizasyon kazısı yapan işçilerden Hüseyin Fillik, meydana gelen göçük sonrası toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Fillik'e olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Bir süre kalp masajı yapılan Fillik, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fillik'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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