Adıyaman'da kaçakçılığa 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis tarafından kent genelinde kaçak sigara ve nargile tütünlerine yönelik düzenlenen 'Duman 9' isimli operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde düzenlenen 'Duman 9' operasyonunda bazı iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 53 paket kaçak sigara, 407 kutu makaron, 89 kilogram nargile tütünü, 100 puro, 62 sahte bandrol ve 28 bin 225 deste sigara kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigara ve nargile tütünlerine el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





