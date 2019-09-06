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Adıyaman'da kaçak silah operasyonu
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir evde kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesindeki bir evde kaçak silah olduğu bilgisi üzerine...
GÜVENLİK 06.09.2019, 17:16
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir evde kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesindeki bir evde kaçak silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Tüfeğe ve mermilere el koyan ekipler, evdeki H.K.'yi gözaltına alarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesindeki bir evde kaçak silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Tüfeğe ve mermilere el koyan ekipler, evdeki H.K.'yi gözaltına alarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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