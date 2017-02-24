Adıyaman'da kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, bazı işyerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezindeki okul çevrelerinde kaçak sigara satışı yapılan 9 işyerine operasyon düzenledi. İşyerlerinde yapılan aramada çok sayıda tütün ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, 7 kişi gözaltına alındı.