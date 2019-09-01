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Adıyaman'da kaçak içkiye 1 gözaltı
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince iş yeri ve yanındaki depoya düzenlenen operasyonda 1824 teneke kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
GÜVENLİK 01.09.2019, 12:54
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince iş yeri ve yanındaki depoya düzenlenen operasyonda 1824 teneke kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adresteki iş yeri ve yanındaki depoya düzenlediği operasyonda yaptığı aramada 1824 teneke kutu kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adresteki iş yeri ve yanındaki depoya düzenlediği operasyonda yaptığı aramada 1824 teneke kutu kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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