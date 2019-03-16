Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

Adıyaman'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, kullanılmayan kağıt fabrikası binasından kablo çalan 3 kişi jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde meydana geldi.  M.Ç. kendisine ait kullanılmayan kağıt fabrikası binasından kablo...

Adıyaman'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı
ADIYAMAN'da, kullanılmayan kağıt fabrikası binasından kablo çalan 3 kişi jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.
Olay, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde meydana geldi.  M.Ç. kendisine ait kullanılmayan kağıt fabrikası binasından kablo çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları incelemede kabloları Ş.B.,  H.İ.D. ve G.Ö.'nün çaldığını belirledi. Şüphelileri adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alan jandarma yaptığı aramada çalınan 100 metre kabloyu ele geçirdi. Ekipler, kabloyu sahibine teslim ederken 3 şüpheliyi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328